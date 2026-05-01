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Beherbergungsbetriebe verbuchen im März mehr Übernachtungen

11.05.26 08:22 Uhr

DOW JONES--Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im März 33,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 3,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,8 Prozent auf 28,3 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sank leicht um 0,4 Prozent auf 5,2 Millionen.

Im Zeitraum Januar bis März verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 86,7 Millionen Übernachtungen. Damit lag die Übernachtungszahl 2,5 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 2,3 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 88,7 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2024.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Zeitraum Januar bis März 2025 um 2,9 Prozent auf 72,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 0,8 Prozent auf 14,6 Millionen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 02:23 ET (06:23 GMT)