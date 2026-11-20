BONN (dpa-AFX) - Die höchste Briefporto-Erhöhung, die es jemals gegeben hat, rückt näher. Die Bundesnetzagentur teilte in Bonn mit, dass der Versand aller für die Jahre 2027 und 2028 prognostizierten Briefe rund 20,4 Prozent teurer sein darf als bisher. Einen entsprechenden Entwurf einer Entscheidung hatte die Behörde bereits im Oktober veröffentlicht, nun legte sie den "Preiserhöhungsspielraum" final fest.

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Der Grund für den Anstieg sind höhere Kosten und sinkende Briefmengen im Digitalzeitalter - die Menschen und Firmen setzen bei ihrer Kommunikation stärker auf Mails und Chatnachrichten. Die Post darf das Porto nicht eigenmächtig erhöhen, vielmehr ist sie auf die Zustimmung der Bonner Regulierungsbehörde angewiesen. 2025 war das Porto um rund 10,5 Prozent gestiegen und 2022 um 4,6 Prozent. Den bisherigen Höchstwert beim Porto-Anstieg hatte es 2019 mit 10,6 Prozent gegeben.

In einem nächsten Schritt darf die Deutsche Post (DHL Group (ex Deutsche Post)) nun bei der Bundesnetzagentur das konkrete Porto je Sendungsart beantragen. Den Antrag wiederum prüft die Behörde und gibt dann das Porto frei. Ihren Porto-Plan hat die Post bereits veröffentlicht. So soll ein Standardbrief künftig 1,15 Euro kosten und damit 20 Cent mehr als bisher. Auch der Versand von Postkarten sowie Kompakt-, Groß- und Maxibriefen soll sich verteuern.

Ein Post-Sprecher sagte, dass die Entscheidung der Bundesnetzagentur den gestiegenen Kosten und rückläufigen Briefmengen Rechnung trage. "Den eingeräumten Preisspielraum werden wir verantwortungsvoll nutzen und auf eine ausgewogene Preisgestaltung für unsere Kunden achten." Man erwarte die Genehmigung der Preise zum 1. Januar 2027./wdw/DP/nas