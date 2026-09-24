DAX 25.411 -0,7%ESt50 6.300 -0,4%MSCI World 4.939 -0,8%Top 10 Crypto 11,28 -3,0%Nas 26.936 -1,1%Bitcoin 73.700 -0,6%Euro 1,1370 -0,1%Öl 102,5 -0,6%Gold 4.285 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Behörde ermittelt

Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Warum Anleger die Robotaxi-Story hinterfragen sollten

Tesla-Aktie nach enttäuschendem Cybercab-Debüt: Warum Anleger die Robotaxi-Story hinterfragen sollten

Nach dem Cybercab-Launch Anfang September steht die Tesla-Bewertung auf dem Prüfstand, während Regulierer, Analysten und das China-Geschäft neue Fragen aufwerfen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
296.70 EUR -11.60 EUR -3.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
129.90 EUR -4.10 EUR -3.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tesla
333.15 EUR 1.60 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

  • Cybercab-Event ohne Musk lässt Anleger ratlos zurück
  • Regulierer und Wettbewerber setzen Tesla unter Druck
  • Analysten bleiben trotz hoher Investitionen zurückhaltend für Tesla-Aktie
Werbung

Tesla, der Elektroautobauer aus Austin, kämpft nach dem lang erwarteten Cybercab-Launch mit einem Vertrauensverlust an der Börse. Die Präsentation Anfang September blieb deutlich hinter den hochgesteckten Erwartungen zurück. Für Anleger stellt sich damit die Frage, wie tragfähig die Bewertung ist, die zunehmend auf dem Robotaxi-Geschäft statt auf dem klassischen Fahrzeugverkauf ruht.

Cybercab-Auftritt ohne Musk enttäuscht

Am 3. September stellte Tesla den Cybercab bei einer geschlossenen Veranstaltung im ACL Live in Austin vor. Vier Führungskräfte, darunter Cheftechniker Eric Earley und Autonomie-Chef Ashok Elluswamy, hielten eine rund 15-minütige Präsentation. Elon Musk erschien nicht, ein angekündigter Livestream fand nicht statt. Ab dem Folgetag bot Tesla zahlende Cybercab-Fahrten in Austin an, wobei Nutzer berichteten, die Fahrpreise lägen unter denen für den Model Y.

Die Reaktion an der Börse fiel entsprechend deutlich aus und die Aktie notierte tiefer. Fondsmanager Gary Black von Future Fund bezeichnete das Event auf der Plattform X als weitgehend enttäuschend, es sei ein schwacher Auftritt gewesen, während Gene Munster von Deepwater Asset Management für die Folgewochen rund 300 zusätzliche Cybercabs in Austin voraussagte, es würden demnach rund 300 weitere Fahrzeuge hinzukommen. Gerber-Kawasaki-Chef Ross Gerber erklärte bei CNBC, er halte deutlich mehr von SpaceX als von Tesla-Aktien, da Tesla anders als Musks Raumfahrtunternehmen nicht über ein eigenes Betriebssystem für seine Robotaxi-Flotte verfüge.

Werbung

Regulierung und Wettbewerb bremsen Teslas Robotaxi-Erzählung

Anfang September eröffnete die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA eine Audit-Anfrage zur Selbstzertifizierung des Cybercab, die rund 1000 Fahrzeuge betrifft, wie unter anderen Reuters berichtet. Bis zum Vorabend des Launches hatte Tesla keinen Ausnahmeantrag für das Fahrzeugdesign ohne Lenkrad, Pedale und Außenspiegel gestellt, obwohl US-Sicherheitsstandards ursprünglich für von Menschen gesteuerte Fahrzeuge geschrieben wurden. Zum Vergleich verwies 24/7 Wall St. auf Alphabets Tochter Waymo, die mehr als 500.000 vollautonome Fahrten pro Woche mit rund 1.000 Fahrzeugen verzeichnet haben soll, während zum Zeitpunkt des Launches erst 45 Tesla-Cybercabs und insgesamt 420 autonome Fahrzeuge in Texas registriert waren.

Dabei hatte Tesla zuvor in Nevada eine Zulassung für bis zu 5.000 Robotaxi-Fahrzeuge erhalten, fünfmal so viele wie Waymo und Uber dort jeweils zugestanden bekamen. Belastend wirkt zudem das laufende Fahrzeuggeschäft: Chinas Marktaufsicht ordnete laut Medienberichten Ende August einen Rückruf von rund 2,98 Millionen in China produzierten oder importierten Tesla-Fahrzeugen der Modelle 3, Y, S und X wegen unzureichend erkennbarer Notentriegelungsgriffe an. Die Einzelhandelsverkäufe in China waren im August im Jahresvergleich bereits um 12,4 Prozent auf 50.047 Fahrzeuge gefallen.

Tesla-Aktie: Kapitalbedarf trifft auf verhaltenes Analystenbild

Parallel zur Robotaxi-Entwicklung fährt Tesla die Investitionen hoch: Das Management kündigte für das laufende Jahr Ausgaben von mehr als 25 Milliarden US-Dollar an und bereitet Kreditfazilitäten von bis zu 30 Milliarden US-Dollar vor. Im zweiten Quartal hatten sich die Investitionsausgaben gegenüber dem Vorjahr auf 5,79 Milliarden US-Dollar verdoppelt, während der freie Cashflow mit minus 1,09 Milliarden US-Dollar negativ blieb. Der Finanzchef von Tesla erklärte, die Investitionsausgaben würden im zweiten Halbjahr weiter steigen.

Werbung

Der Auslieferungsbericht für das dritte Quartal wird Anfang Oktober erwartet, im Vorjahresquartal hatte Tesla 497.099 Fahrzeuge ausgeliefert. Am Analystenmarkt überwiegt Zurückhaltung: Barclays-Analyst Dan Levy stufte die Aktie zuletzt mit Hold und einem Kursziel von 370 US-Dollar ein. Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan hatten zuvor bereits ähnliche Einschätzungen mit Kurszielen zwischen 360 und 445 US-Dollar abgegeben. Der Analystenkonsens kommt auf ein mittleres Kursziel von 388,85 US-Dollar. Die Spanne der 25 erfassten Einschätzungen reicht von 24,86 bis 505 US-Dollar.

Warnung für Tesla-Anleger?

Bei Tesla stehen derzeit hohe Investitionen und ambitionierte Erwartungen an das Robotaxi-Geschäft einer Reihe von Unsicherheiten gegenüber. Dazu zählen die Entwicklung des klassischen Fahrzeuggeschäfts, der regulatorische Rahmen für autonome Fahrzeuge sowie die Frage, wann und in welchem Umfang sich die hohen Ausgaben in zusätzlichen Umsätzen und Cashflows niederschlagen. Anleger sollten daher insbesondere die operative Entwicklung, den Kapitalbedarf und den Fortschritt beim Ausbau des Robotaxi-Geschäfts im Blick behalten.

Im Mittelpunkt der kommenden Wochen steht der Auslieferungsbericht für das dritte Quartal, der zeigen dürfte, wie stark das klassische Fahrzeuggeschäft unter Rückruf und schwächelnder China-Nachfrage leidet. Für die Robotaxi-Erzählung dürfte zudem entscheidend sein, wie schnell Tesla die Flotte in Texas ausweitet und wie die NHTSA-Prüfung der Cybercab-Zertifizierung ausgeht.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Hadrian / Shutterstock.com, Justin Sullivan/Getty Images

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.