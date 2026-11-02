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Behörde: Erneut Tanker im Persischen Golf attackiert

RIAD (dpa-AFX) - Im Persischen Golf ist ein weiterer Tanker angegriffen worden. Wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei "unbekannten Geschossen" getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Freitag war im Persischen Golf ein katarischer Tanker attackiert worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA berichtete. Auch dazu hatte sich niemand bekannt.

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Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar wurden in der Straße von Hormus und der weiteren Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen. Der Iran hatte zuletzt seine Attacken auf Schiffe insbesondere entlang einer südlichen Route an der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormus intensiviert. Laut "Wall Street Journal" schützt das US-Militär auf der Südroute seit Monaten mit fast kontinuierlicher Luftunterstützung kommerzielle Frachter./ln/DP/zb

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