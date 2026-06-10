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Behörde greift ein

Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check

24.06.26 11:01 Uhr
Alarm um den Airbus A380: EASA ordnet Sofort-Checks an - Aktie fällt etwas | finanzen.net

Die europäische Luftfahrtbehörde EASA hat nach der Entdeckung von Rissen in Teilen der Tragflächenstruktur Inspektionen bei 16 Airbus-A380-Flugzeugen angeordnet.

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Risse in Tragflächen-Teilen des weltgrößten Passagierjets Airbus A380 haben die Europäische Luftfahrtbehörde EASA auf den Plan gerufen. Insgesamt 16 Maschinen der Fluggesellschaften Emirates und Qantas Qantas Airways müssen deshalb kurzfristig untersucht werden, heißt es in einer Lufttüchtigkeitsanweisung der Behörde vom 22. Juni, die am 24. Juni wirksam wird. Fünf der doppelstöckigen Flugzeuge müssen dann vor ihrem ersten Flug nach diesem Tag zum Check, die übrigen nach 25 Flugzyklen.

Die entdeckten Risse in den bestimmten Strukturteilen der Flügel könnten die Stabilität der Tragflächen beeinträchtigen, hieß es weiter. Um diesem möglichen Sicherheitsrisiko zu begegnen, erachte Airbus eine zusätzliche, detaillierte Inspektion für nötig. Laut dem Branchenportal "Aerospace Global News" werden 15 der 16 Jets von der arabischen Emirates betrieben, die andere Maschine von der australischen Qantas. Emirates hat weltweit die mit Abstand größte A380-Flotte.

Airbus hat den Bau des Riesenfliegers mangels neuer Bestellungen im Jahr 2021 eingestellt. Die Lufthansa hatte ihre Maschinen des Typs während der Corona-Krise eingemottet. Lufthansa-Chef Carsten Spohr erachtete einen erneuten Einsatz damals zeitweise als unrealistisch, nahm die verbliebenen Maschinen wegen der starken Passagiernachfrage letztlich aber wieder in Betrieb.

Die Airbus-Aktie verliert auf XETRA dennoch 0,23 Prozent auf 192,88 Euro.

KÖLN/TOULOUSE (dpa-AFX) -

Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com, Airbus Group

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