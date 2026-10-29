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Behörde: Wieder Tanker in Straße von Hormus getroffen

HORMUS (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus soll erneut ein Tanker von einem Geschoss getroffen worden sein. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Seefahrt (UKMTO) berichtete, meldete der Sicherheitsbeauftragte einer Reederei, bei der Ausfahrt aus der Meerenge sei am Nachmittag ein unbekanntes Projektil in dem Schiff eingeschlagen. Zunächst gab es keine Informationen über mögliche Verletzte an Bord des Tankers oder eventuell auslaufendes Öl. Einzelheiten zur Herkunft des Schiffes nannte die Behörde nicht.

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Im Konflikt der USA mit dem Iran gilt die Schifffahrt durch die Straße von Hormus mittlerweile als ein zentraler Streitpunkt. Iranische Streitkräfte hatten in den vergangenen Wochen Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert.

Bereits am Morgen hatte die UKMTO ein brennendes Schiff in der Straße von Hormus gemeldet. Dabei berief sie sich auf den Kapitän eines anderen Schiffes in der Nähe. Zur Brandursache war zunächst nichts bekannt. Die Meldung stammte nach Angaben der Behörde von der Küste vor dem Oman im Knick der Straße von Hormus. Dort soll die US-Marine zuletzt Tanker durch die Meerenge begleitet haben./brd/DP/he

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