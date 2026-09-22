DAX 25.535 -0,2%ESt50 6.315 -0,1%MSCI World 4.978 +1,3%Top 10 Crypto 11,29 -3,2%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 74.512 -1,2%Euro 1,1463 -0,0%Öl 101,8 +1,5%Gold 4.322 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Behörde will mehr Macht im Kampf gegen illegales Glücksspiel

HALLE (dpa-AFX) - Im Kampf gegen illegale Wettanbieter fordert die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) in Halle eine Ausweitung ihrer Befugnisse. GGL-Vorstand Ronald Benter schlug dafür eine entsprechende Änderung des Glücksspielstaatsvertrags der Länder vor.

Werbung

"Derzeit sind die Regelungen im Staatsvertrag teilweise sehr kleinteilig", sagte Benter der "Mitteldeutschen Zeitung". Änderungen könnten trotz Einigkeit der Länder mehrere Jahre dauern. Entsprechend langsam könne die Behörde auf Entwicklungen am Markt reagieren. Das könne Kunden den illegalen Anbietern in die Arme treiben.

"Der illegale Markt ist sehr dynamisch. Deswegen müssen wir als Behörde auch schneller werden." Benter plädiert für kürzere Entscheidungswege in Abstimmung mit dem Verwaltungsrat der GGL, der die Interessen der Länder vertritt: "Aber am Ende haben wir die Expertise und sollten deswegen auch schneller auf Entwicklungen reagieren und über neue Maßnahmen entscheiden können."

Um gegen die Anbieter illegalen Glücksspiels effektiver vorgehen zu können, sollten Deutschlands Staatsanwaltschaften aus Sicht des Behördenleiters zudem Verfahren gegen aus dem Ausland operierende Personen eröffnen können. "Das wird bisher so gut wie nie getan, könnte die Abschreckung aber erhöhen."/mse/DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.