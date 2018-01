Behörden genehmigen Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2

BERLIN (Dow Jones)--Das Bergamt Stralsund hat den Bau der umstrittenen Gasröhre Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland gestattet. Die Genehmigung bezieht sich aber nur auf ein Teilstück von 55 Kilometern, das zum deutschen Hoheitsgebiet gehört, wie das Energieministerium Mecklenburg-Vorpommern mitteilte.

"Das Bergamt hat auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen gehandelt und dabei insbesondere darauf geachtet, dass die Eingriffe in die Umwelt vollumfänglich ausgeglichen werden", sagte Energieminister Christian Pegel.

Während Deutschland das Projekt verwirklichen will, ist der Widerstand in Osteuropa und bei der EU-Kommission groß. Befürchtet wird, dass Europa noch stärker als bisher von russischen Gaslieferungen abhängig wird. Außerdem verdienen die Osteuropäer Milliarden an der Durchleitung des Brennstoffes über die bestehenden Leitungen auf dem Festland. Ein großes Hindernis sind außerdem die von den USA angedrohten Sanktionen, die sich gegen den russischen Energiesektor wenden. Sie könnten auch Unternehmen treffen, die sich an Bau und Finanzierung der Röhre beteiligen.

Dazu zählen die beiden deutschen Konzerne Wintershall und Uniper, die jeweils 950 Millionen Euro an Finanzierung bereitstellen. Hauptträger des Großprojekts ist der russische Energieriese Gazprom. Die Pipeline hat insgesamt eine Länge von 1.225 Kilometern und wird den Planungen nach 8 Milliarden Euro kosten. Sie soll weitestgehend parallel zur Gasleitung Nord Stream 1 verlegt werden, die seit 2011 in Betrieb ist.

Die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz zeigte sich in einer Mitteilung zuversichtlich, auch von den anderen Ländern recht bald grünes Licht zu erhalten. Neben Deutschland kreuzt die Pipeline laut Unternehmen die Gewässer Dänemarks, Schwedens, Finnlands und Russlands.

