Bei einer Billion ist noch lange nicht Schluss: Analyst mit Mega-Kursziel für Apple-Aktie

In dieser Woche steht das Top-Event für Apple -Fans an: Der iKonzern wird im Rahmen seiner Herbst-Keynote voraussichtlich wieder ein Produktfeuerwerk abbrennen. Grund genug für einen Analysten, die Apple-Aktie deutlich bullish zu bewerten.

Nächster Halt der Apple-Aktie: 250 US-Dollar

In einer Mitteilung an Kunden erklärte Analyst T. Michael Walkley von Canaccord Genuity, dass die Apple-Aktie auch nach ihren Höchstständen ein Kauf bleibt. Und mehr noch: Der Analyst hob das Kursziel von bislang 220 Dollar auf 250 US-Dollar an, damit bliebe für den Aktienkurs bezogen auf den Schlusskurs des Anteilsscheins am vergangenen Freitag noch rund 13 Prozent Luft nach oben. Vor dem Hintergrund, dass die Apple-Aktie in den letzten zwölf Monaten bereits um mehr als 37 Prozent gestiegen ist, ist diese Einschätzung als besonders optimistisch zu bewerten.

iPhone-Geschäft sorgt für Optimismus

Als Grund für seine bulishe Bewertung der Apple-Aktie führt der Analyst insbesondere das weiter aussichtsreiche iPhone-Geschäft des Technologieriesen an. Im Rahmen der anstehenden Keynote am Mittwoch erwartet der Experte drei neue iPhone-Modelle: Zwei Premium-Geräte und eine günstigere Variante. Das iPhone-Geschäft sei "gesund", die Einführung neuer Modelle wirke als Katalysator, so Walkleys Einschätzung des erfolgreichen Apple-Geschäftsbereiches.

"Angesichts der starken Kundenzufriedenheit mit iPhones gehen wir davon aus, dass Apple seinen weltweiten Anteil am Premium-Smartphone-Markt weiter ausbauen wird", sagte Walkley am Montag.

Apple wird das Smartphone-Geschäft weiter dominieren

Seine Umfragen zeigten, dass die iPhone-Verkäufe "widerstandsfähig" seien, bis zum Jahresende rechne er damit, dass die Zahl der iPhone-User die Marke von 700 Millionen Menschen knacken werde, so Walkley weiter. Angesichts dieser starken Kundenbasis glaubt der Analyst daran, dass weiterhin starke Umsatz- und Gewinnzahlen in diesem Segment möglich sind.

Entsprechend hat der Canaccord-Analyst kürzlich auch seine Prognosen für die Smartphone-Verkäufe aktualisiert. In den kommenden zwölf Monaten rechnet Walkley mit 222 bis 229 Millionen verkauften iPhones. 2020 solle dieser Trend sich dann fortsetzen, dann wird Apple seiner Einschätzung nach 238 Millionen Geräte unters Apple-Volk bringen. Verkaufsfördernd dürften sich dabei insbesondere preisgünstigere Modelle auswirken, die auf den Mittelklassemarkt abzielen.



