Bei längeren Belarus-Sanktionen: Nutrien könnte noch mehr Dünger produzieren

SASKATOON (dpa-AFX) - Der kanadische K+S-Konkurrent (K+S) Nutrien (Nutrien (Ex Potash Agrium)) könnte im Fall von länger anhaltenden Sanktionen gegen Belarus seine Düngemittelproduktion hochfahren. Wegen der starken Nachfrage von Landwirten und sanktionsbedingter Engpässe werde im laufenden Jahr beim Kalidünger ohnehin ein Rekordabsatz von 13,7 bis 14,3 Millionen Tonnen erwartet, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Saskatoon mit. Sollten die Einfuhrbeschränkungen für Produkte aus Belarus, einem der größten Kaliproduzenten der Welt, einen stärkeren Einfluss auf das weltweite Angebot haben, könnte die Produktion auch noch ausgebaut werden.

Im vergangenen Jahr erhöhte Nutrien den Kalidünger-Absatz auf einen Rekordwert von 13,6 Millionen Tonnen. Zusammen mit den anziehenden Preisen und guten Geschäften in den anderen Sparten zog der Umsatz um ein Drittel auf knapp 28 Milliarden US-Dollar (24,4 Mrd Euro) an. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe bei etwas mehr als sieben Milliarden Dollar gelegen - das war fast doppelt so viel wie im Jahr davor. 2022 rechnet Nutrien mit einem Anstieg des operativen Gewinns auf 10 bis 11,2 Milliarden Dollar. Die Gewinnprognose liegt über den Erwartungen der Experten - auch das Ergebnis 2021 fiel besser aus als prognostiziert./zb/mis/jha/