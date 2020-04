Bei telefonischer Krankschreibung deutet sich Lösung an

BERLIN (dpa-AFX) - In der Debatte über ein Auslaufen der telefonischen Krankschreibung deutet sich eine Lösung an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte der Deutschen Presse-Agentur am Montag, er sei nach Gesprächen mit allen Beteiligten zuversichtlich, dass der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen "im Lichte der Debatte zeitnah eine gute Lösung" zur telefonischen Krankschreibung finden werde.

Von Ärzteverbänden, Gesundheitspolitikern und Verbraucherschützern hatte es anhaltende Kritik daran gegeben, dass die Sonderregelung für telefonische Krankschreibungen an diesem Montag ausläuft. Die Möglichkeit war im Zuge der Corona-Krise im März eingeführt, aber am Freitag vom Gemeinsamen Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und gesetzlichen Krankenkassen (G-BA) nicht mehr verlängert worden - gegen die Stimmen von Medizinern und Krankenhäusern./jr/DP/fba