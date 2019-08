Bei Wirecard klingelt die mobile Kasse

Die großen Investmentthemen Mobile Payment und Onlineshopping sind an der Börse seit Jahren eine der Bereiche, die am meisten profitieren. Die US-Firmen Visa, Mastercard und Paypal sind bereits gut vertreten, aus dem DAX ist es Wirecard, die dieses Thema besetzt. Mit den Angeboten von Wirecard können Unternehmen elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen annehmen.

Welch gute Position Wirecard inzwischen erreicht hat, belegen die jüngsten Geschäftszahlen: Im ersten Halbjahr legte das Transaktionsvolumen um 37,5 Prozent auf gut 77 Mrd. Euro zu, der Konzernumsatz kletterte ebenfalls um knapp 37 Prozent auf 1209,8 Mio. Euro. Gerade die zunehmende internationale Ausrichtung macht sich immer deutlicher positiv bemerkbar und ließ das Konzernergebnis um rund die Hälfte auf 237,5 Mio. Euro steigen.

Auf operativer Seite läuft somit alles rund, die zahlreichen Vorwürfe der vergangenen Monate wirkten sich nicht negativ aus. Der Einstieg von Softbank ist hier ebenso zu nennen wie die angestrebte Zusammenarbeit mit dem Discounter Aldi. Auch die laufende Konsolidierung bei den Zahlungsdienstleistern sorgt für Fantasie. Grundsätzlich sind die Perspektiven daher gut, der Trend zu bargeldlosen Bezahlvorgängen hält an. Sollte die globale Konjunktur allerdings in eine Rezession rutschen, könnten sich die Erwartungen als zu ambitioniert erweisen.

Aktie erholt sich wieder

Der jüngste Ausbruch nach unten aus der Seitwärtsrange unter die Marke von 135 Euro hat sich als Fehlsignal herausgestellt. Schnell wurde die 200-Tagelinie (rot) zurückerobert und nun ist die Wirecard-Aktie dabei, den Widerstand bei rund 142 Euro zu knacken. Die nächste Hürde auf dem Weg nach oben ist die 155-Euromarke. Das Momentum (MACD) ist vergleichsweise neutral.

Am Erfolg von Wirecard lässt sich mit einem Aktienkauf partizipieren. Mutige Anleger können sich gehebelt mit einem CFD kaufen engagieren.

