BEIBU GULF TOURISM A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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BEIBU GULF TOURISM A veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
BEIBU GULF TOURISM A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,040 CNY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat BEIBU GULF TOURISM A im vergangenen Quartal 118,6 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BEIBU GULF TOURISM A 142,3 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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