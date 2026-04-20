Overweight-Einstufung

Beiersdorf-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Warren Ackerman einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die britische Investmentbank Barclays hat Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Nach wie vor bestünden zahlreiche Risiken für den Konsumgüterkonzern, und die Jahresziele erschienen weiterhin ambitioniert, schrieb Warren Ackerman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch gebe es Anzeichen dafür, dass die Neuausrichtung der Marke Nivea langsam an Fahrt gewinne.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 16:03 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 75,34 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 14,15 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten 559.149 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 19,6 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:53 / GMT



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