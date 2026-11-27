Aktie unter der Lupe

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Beiersdorf-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Callum Elliott.

Bernstein Research hat Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analyst Callum Elliott beschäftigte in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Herstellen von Lebensmittel sowie von Haushalts- und Körperpflegeprodukten mit aktuellen Kassen-Scannerdaten für die vier Wochen bis Anfang November, die die Trends für Westeuropa zeigen. Das Wachstum des Marktes für verpackte Verbrauchsgüter habe sich dank höherer Absatzmengen in den meisten Kategorien verbessert. "Beauty" sei mit einem Plus von 4,5 Prozent die stärkste Kategorie geblieben. Der Bereich "Lebensmittel" habe von einem beschleunigten Absatzwachstum profitiert und der Bereich "Körperpflege" von einer Erholung der Absatzmengen. Der Bereich "Haushaltswaren" wachse zudem wieder, während der Bereich "Verbrauchergesundheit" weiter rückläufig gewesen sei.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Beiersdorf-Aktie wies um 16:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 82,80 EUR abwärts. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 14,73 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.169 Beiersdorf-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 10,4 Prozent zurück. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 04.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 12:26 / UTC





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