Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Sell

Investment-Tipp

28.10.26 11:19 Uhr

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Beiersdorf-Papiers durch Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Free-Cashflow-Rendite der Aktie sei viel zu niedrig für ein schwach wachsendes Unternehmen, schrieb Tom Sykes in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen. Der Konsumgüterkonzern müsse mehr Geld in die Hand nehmen als die Konkurrenz, um die Dynamik zu erhöhen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Beiersdorf-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:00 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 80,18 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 12,70 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 53.009 Beiersdorf-Aktien. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2026 um 13,2 Prozent nach. Experten erwarten, dass Beiersdorf am 04.03.2027 die Finanzergebnisse für Q4 2026 präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET



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