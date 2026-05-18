Aktie bewertet

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Beiersdorf-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. E-commerce-Geschäfte europäischer Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller in China seien im vergangenen Monat durchwachsen gelaufen, schrieb Callum Elliott in einer Branchenanalyse vom Donnerstag. Reckitt habe erneut positiv herausgeragt. Beiersdorf habe moderates Wachstum verzeichnet. Henkel habe sich stabilisiert, bleibe aber auf schwachem Niveau. L'Oreal habe beachtliche Marktanteile gewonnen. Unilever habe sich negativ entwickelt und auch Nestle habe erneut schwach abgeschnitten und erhebliche Marktanteile verloren. Schwach blieben auch die Trends für Danone.

Aktieninformation im Fokus: Die Beiersdorf-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 13:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 72,30 EUR ab. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 31,40 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 63.722 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 21,8 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 05.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 14:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.