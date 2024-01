Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 135,70 EUR.

Um 14:05 Uhr wies die Beiersdorf-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 135,70 EUR nach oben. Die Beiersdorf-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 135,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 84.270 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. 1,03 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,85 EUR am 29.12.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 22,00 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 134,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.215,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.215,00 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 26.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,93 EUR je Aktie belaufen.

