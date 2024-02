Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagmittag mit angezogener Handbremse

Notierung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Donnerstagmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Beiersdorf-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 135,75 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 135,75 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,40 EUR zu. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 135,15 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 136,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.029 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2024 bei 139,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,80 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 109,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 19,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 134,45 EUR.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 29.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,93 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie im Januar 2024

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX