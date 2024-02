Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Beiersdorf im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 135,70 EUR ab.

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 135,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 135,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 58.203 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,84 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 109,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 24,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 134,45 EUR.

Beiersdorf ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 29.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie im Januar 2024

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Handel in Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX