Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 133,35 EUR.

Das Papier von Beiersdorf konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 133,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bei 133,50 EUR. Bei 132,45 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.017 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Bei 143,90 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,91 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 110,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 17,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,834 EUR. Im Vorjahr erhielten Beiersdorf-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,36 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.215,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Beiersdorf.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

