Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Die Aktie von Beiersdorf zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 119,45 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich um 11:47 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 119,45 EUR. Der Kurs der Beiersdorf-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 120,30 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 119,10 EUR. Mit einem Wert von 120,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 64.386 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 19,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.03.2025 bei 117,30 EUR. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 1,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,80 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 06.08.2025 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,77 EUR im Jahr 2025 aus.

