Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 119,60 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 119,60 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 120,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 120,10 EUR. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 111.134 Aktien.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 147,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 23,58 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 117,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,04 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 145,80 EUR für die Beiersdorf-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 4,77 EUR je Aktie aus.

