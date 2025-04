Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 118,45 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Beiersdorf gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 118,45 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Beiersdorf-Aktie bis auf 118,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 118,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.982 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.03.2025 bei 117,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,97 Prozent.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,04 EUR je Beiersdorf-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 145,80 EUR.

Beiersdorf gewährte am 17.02.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2015 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,65 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 präsentieren. Am 12.08.2026 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,76 EUR je Aktie in den Beiersdorf-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Dienstagshandels

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX mittags mit Kursplus