Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 140,65 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:04 Uhr die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 140,65 EUR. Die Beiersdorf-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 140,75 EUR aus. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 140,50 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.490 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie. Bei einem Wert von 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 19,37 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beiersdorf 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 140,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 4,42 EUR im Jahr 2024 aus.

