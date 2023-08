Beiersdorf Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Beiersdorf

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 115,85 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 0,8 Prozent auf 115,85 EUR ab. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,65 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 116,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.783 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 03.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,01 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2022 auf bis zu 93,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 124,82 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.215,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.215,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,99 EUR je Beiersdorf-Aktie.

