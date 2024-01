Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittwochmittag an Boden

Notierung im Blick

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 135,60 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 135,60 EUR. In der Spitze gewann die Beiersdorf-Aktie bis auf 136,10 EUR. Bei 134,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 36.725 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 137,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2023 bei 106,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 27,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 134,27 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Beiersdorf möglicherweise am 26.02.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Beiersdorf-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

