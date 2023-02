Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag im Minusbereich

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 111,05 EUR. Bei 111,00 EUR markierte die Beiersdorf-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 111,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.386 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 113,15 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 1,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (79,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 40,57 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,73 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.945,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.945,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Beiersdorf am 01.03.2023 präsentieren. Beiersdorf dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 28.02.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2022 3,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

