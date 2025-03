Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Montagvormittag in Rot

Kurs der Beiersdorf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 131,85 EUR ab.

Um 09:07 Uhr rutschte die Beiersdorf-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 131,85 EUR ab. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 131,20 EUR ein. Mit einem Wert von 131,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 14.046 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 147,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 120,10 EUR fiel das Papier am 21.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 8,91 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 144,90 EUR an.

Am 17.02.2016 lud Beiersdorf zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2015 endete. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Beiersdorf dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

