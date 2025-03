Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 134,50 EUR.

Das Papier von Beiersdorf legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 134,50 EUR. Kurzfristig markierte die Beiersdorf-Aktie bei 134,75 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 131,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 138.798 Beiersdorf-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 9,89 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Abschläge von 10,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 144,90 EUR.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Beiersdorf am 06.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.08.2026 dürfte Beiersdorf die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Februar 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Beiersdorf-Aktie

Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags