Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittwochvormittag schwächer

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 131,95 EUR ab.

Die Beiersdorf-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 131,95 EUR. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 131,90 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 132,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 4.727 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (143,90 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2024. 9,06 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an Beiersdorf-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,834 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,55 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beiersdorf am 26.04.2023.

Voraussichtlich am 07.08.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 06.08.2025 wird Beiersdorf schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,40 EUR je Aktie belaufen.

