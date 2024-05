Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 142,55 EUR.

Um 11:43 Uhr konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 142,55 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 142,90 EUR zu. Mit einem Wert von 142,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 78.730 Stück.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 143,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 113,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 140,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 17.02.2016. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,65 Mrd. EUR, gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,42 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

