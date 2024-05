Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Nachmittag freundlich

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Beiersdorf zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 142,80 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 142,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 143,50 EUR. Bei 142,25 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 117.074 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,77 Prozent hinzugewinnen. Bei 113,40 EUR fiel das Papier am 21.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beiersdorf-Aktie 25,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,01 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 140,55 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Beiersdorf hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,67 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 1,65 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 1,65 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 07.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,42 EUR je Beiersdorf-Aktie.

