Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 122,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 122,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 121,75 EUR. Zuletzt wechselten 5.735 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 5,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2022 bei 93,38 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 23,71 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 129,25 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,96 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Beiersdorf abgeworfen

So stuften die Analysten die Beiersdorf-Aktie im vergangenen Monat ein

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Beiersdorf-Investment eingefahren