Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Beiersdorf hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beiersdorf-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 122,05 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie wies um 11:46 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 122,05 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,65 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,75 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 121,75 EUR. Zuletzt wechselten 24.467 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,60 EUR erreichte der Titel am 03.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 5,37 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2022 Kursverluste bis auf 93,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,25 EUR an.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2.215,00 EUR gegenüber 2.215,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 28.02.2024 gerechnet. Beiersdorf dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 26.02.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,96 EUR je Beiersdorf-Aktie belaufen.

