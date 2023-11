Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagvormittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zuletzt fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 124,70 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 124,70 EUR. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 124,45 EUR. Bei 125,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.402 Beiersdorf-Aktien.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Derzeit notiert die Beiersdorf-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 24,75 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 128,09 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beiersdorf am 26.04.2023 vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,94 EUR im Jahr 2023 aus.

