Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 124,35 EUR nach.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 0,4 Prozent auf 124,35 EUR. Die Beiersdorf-Aktie gab in der Spitze bis auf 123,80 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 125,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.907 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Kursplus von 3,42 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,84 EUR. Abschläge von 24,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,09 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.215,00 EUR im Vergleich zu 2.215,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 26.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,94 EUR fest.

