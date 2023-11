Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Nachmittag ab

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beiersdorf. Der Beiersdorf-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 123,70 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 123,70 EUR. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 123,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 125,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 92.233 Beiersdorf-Aktien.

Am 03.05.2023 markierte das Papier bei 128,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,96 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.11.2022 (93,84 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 24,14 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 128,09 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beiersdorf am 26.04.2023. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beiersdorf am 28.02.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 26.02.2025 werfen.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,94 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Analysten sehen bei Beiersdorf-Aktie Potenzial

DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Beiersdorf-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich schwächer