Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 134,60 EUR nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 134,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Beiersdorf-Aktie bei 134,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 134,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.455 Beiersdorf-Aktien.

Bei 137,10 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 106,75 EUR fiel das Papier am 05.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 20,69 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,27 EUR an.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 2.215,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Beiersdorf 2.215,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 26.02.2025.

In der Beiersdorf-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,93 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

