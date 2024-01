Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Verlusten

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 134,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Beiersdorf-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 134,40 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 134,30 EUR. Bei 134,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14.479 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 137,10 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,01 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.01.2023 bei 106,75 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 20,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beiersdorf-Aktie bei 134,27 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 26.04.2023. Das vergangene Quartal hat Beiersdorf mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 28.02.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 26.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Beiersdorf-Aktie in Höhe von 3,93 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu

DAX aktuell: DAX zum Handelsstart mit Zuschlägen

DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor einem Jahr abgeworfen