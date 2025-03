Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf kommt am Mittag kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Beiersdorf. Mit einem Kurs von 134,60 EUR zeigte sich die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Beiersdorf-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 134,60 EUR. Bei 135,45 EUR erreichte die Beiersdorf-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die Beiersdorf-Aktie bis auf 133,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,50 EUR. Bisher wurden heute 58.050 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (147,80 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beiersdorf-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2024 bei 120,10 EUR. Abschläge von 10,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 145,40 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Am 17.02.2016 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,65 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Beiersdorf.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

