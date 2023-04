Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 121,10 EUR

-0,04% Charts

News

Analysen

Um 09:06 Uhr sprang die Beiersdorf-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 121,85 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Beiersdorf-Aktie bei 122,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.814 Beiersdorf-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 122,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 0,33 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,58 EUR. Dieser Wert wurde am 03.05.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beiersdorf-Aktie 40,74 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 113,82 EUR an.

Beiersdorf veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,90 EUR je Beiersdorf-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

März 2023: Analysten sehen Potenzial bei Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie verliert: Beiersdorf mit zweistelligem Wachstum - RBC hebt Ziel für Beiersdorf

So schätzen Analysten die Beiersdorf-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf AG

Bildquellen: Beiersdorf AG