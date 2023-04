Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 121,50 EUR

Die Beiersdorf-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 121,50 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,25 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 121,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.279 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,25 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,61 Prozent. Am 03.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,58 EUR ab. Mit Abgaben von 40,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beiersdorf-Aktie bei 113,82 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beiersdorf am 28.04.2022.

Beiersdorf wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Beiersdorf rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,90 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

