Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beiersdorf. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 129,95 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:05 Uhr bei der Beiersdorf-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 129,95 EUR. Die Beiersdorf-Aktie legte bis auf 130,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Beiersdorf-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 129,75 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 129,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.861 Beiersdorf-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,90 EUR erreichte der Titel am 06.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 10,73 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 113,40 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.07.2023). Der derzeitige Kurs der Beiersdorf-Aktie liegt somit 14,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,834 EUR. Im Vorjahr hatte Beiersdorf 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,55 EUR je Beiersdorf-Aktie an.

Beiersdorf veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Beiersdorf am 07.08.2024 vorlegen. Beiersdorf dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 4,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

