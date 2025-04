Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zieht am Vormittag an

Beiersdorf im Fokus

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 121,75 EUR zu.

Bisher wurden heute 4.748 Beiersdorf-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,40 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.03.2025 auf bis zu 117,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beiersdorf-Aktie derzeit noch 3,66 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,04 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Beiersdorf-Aktie im Durchschnitt mit 145,80 EUR.

Am 17.02.2016 legte Beiersdorf die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2015 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Beiersdorf noch ein Gewinn pro Aktie von 0,67 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,76 EUR je Beiersdorf-Aktie.

