Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Beiersdorf. Das Papier von Beiersdorf konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 123,95 EUR.

Die Beiersdorf-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 123,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Beiersdorf-Aktie bis auf 125,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 121,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 164.686 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 19,24 Prozent Plus fehlen der Beiersdorf-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.03.2025 bei 117,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Beiersdorf-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,04 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 145,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2015 abgelaufenen Quartal legte Beiersdorf am 17.02.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,67 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,65 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,65 Mrd. EUR.

Die Beiersdorf-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 4,76 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit Abgaben

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX fällt zum Start

Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Verluste