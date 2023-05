Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Beiersdorf 126,20 EUR

Die Beiersdorf-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,8 Prozent auf 125,90 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beiersdorf-Aktie bisher bei 123,40 EUR. Bei 124,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.179 Beiersdorf-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.05.2023 bei 128,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,10 Prozent hinzugewinnen. Am 10.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,82 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beiersdorf-Aktie mit einem Verlust von 41,75 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,54 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 26.04.2023 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Beiersdorf wird am 03.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Beiersdorf-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Beiersdorf-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,93 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

