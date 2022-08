Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Um 04:22 Uhr stieg die Beiersdorf-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 104,30 EUR. In der Spitze legte die Beiersdorf-Aktie bis auf 105,90 EUR zu. Bei 103,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 229.553 Beiersdorf-Aktien.

Bei einem Wert von 108,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2021). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 3,47 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 79,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 32,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,77 EUR.

Beiersdorf gewährte am 28.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beiersdorf in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.945,00 EUR im Vergleich zu 1.945,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Beiersdorf am 04.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.08.2023 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beiersdorf einen Gewinn von 3,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Beiersdorf AG