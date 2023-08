Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf verbilligt sich am Vormittag

So bewegt sich Beiersdorf

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 120,10 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Beiersdorf-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 120,10 EUR ab. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 119,40 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Beiersdorf-Aktien beläuft sich auf 7.304 Stück.

Am 03.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beiersdorf-Aktie somit 6,61 Prozent niedriger. Am 02.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 124,75 EUR.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Beiersdorf hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.215,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.215,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 28.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.02.2025 dürfte Beiersdorf die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Beiersdorf ein EPS in Höhe von 3,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

