Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf behauptet sich am Vormittag

Die Aktie von Beiersdorf zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Beiersdorf-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 122,05 EUR.

Bei der Beiersdorf-Aktie ließ sich um 09:05 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 122,05 EUR. Die Beiersdorf-Aktie zog in der Spitze bis auf 122,15 EUR an. In der Spitze büßte die Beiersdorf-Aktie bis auf 122,05 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.596 Beiersdorf-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.05.2023 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beiersdorf-Aktie 5,37 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2022 auf bis zu 93,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beiersdorf-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 128,25 EUR je Beiersdorf-Aktie aus.

Beiersdorf gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 2.215,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beiersdorf 2.215,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.02.2024 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Beiersdorf im Jahr 2023 3,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

